الكنيسة القبطية تنظم مؤتمر الألحان 29 بمشاركة 70 كاهنا في الإسكندرية

نظمت لجنة الألحان واللغة القبطية بأسقفية الشباب التابعة للكنيسة الأرثوذكسية القبطية، اليوم، النسخة التاسعة والعشرين من مؤتمرها للألحان للآباء الكهنة، في الفترة من 26 إلى 30 من شهر مايو الجاري في دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط.

وقال القمص إبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، إن المؤتمر شهد مشاركة سبعين كاهنا، حيث تضمنت فعالياته عددا من المحاضرات ألقاها الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا كاراس، الأسقف العام لكنائس المحلة الكبرى، بالإضافة إلى عدد من ألحان القداسات الثلاثة، سلمها المرتلون جاد لويس وأمير فوزي وسامح كمال.