ازداد معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي أثناء الخدمة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب التقرير الذي أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أمس الخميس.

جاء التقرير بعدما انتحر فيما يبدو ثلاثة بحارة أمريكيين يعملون على حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو بوش الأسبوع الماضي، وقالت البحرية إن الحوادث منفصلة.

وأوضح التقرير السنوي لوزارة الدفاع الأمريكية عن الانتحار، أن معدل انتحار الجنود الأمريكيين في الخدمة بلغ 24.8 كل 100 ألف بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في 2013.

كما أشار إلى أن 541 جنديا انتحروا في عام 2018، وكانت وسيلة الانتحار بسلاح ناري كان الأكثر شيوعا، بحسب سكاي نيوز عربية.