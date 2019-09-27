جينيفر لوبيز وشاكيرا تجتمعان على أكبر مسرح بالعالم في فبراير المقبل

تتشارك النجمتان جنيفر لوبيز وشاكيرا، اللتان تعدان من رواد موسيقى البوب، في إحياء حفل بشهر فبراير المقبل، حيث يقام بين شوطي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول"، حسبما قالت محطة فوكس سبورتس.

وذكرت المحطة في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، "للمرة الأولى معا على خشبة المسرح... على أكبر مسرح في العالم، رحبوا بجي لو وشاكيرا في حفل بين شوطي المباراة".

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول" في ميامي في الثاني من فبراير 2020 في أكبر حدث سنوي يبثه التليفزيون الأمريكي.