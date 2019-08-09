فتحت الشركة المنظمة لحفل النجمة العالمية جينفر لوبيز، الباب أمام الجماهير لحضور حفلها، المقرر إقامته خلال الساعات المقبلة بالعلمين بالساحل الشمالي.

تعد هذه الحفلة ضمن حفلات لوبيز خلال جولتها العالمية "It,s My Party" وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 50.

وتفاوتت أسعار تذاكر الحفل، لتبدأ الفئة الأولى بسعر 2000 جنيه وقوفًا، أما فئة الـVIP حددت بسعر 4000 جنيه، وفئة التذكرة الذهبية بـ4500 جنيه.

وقالت "لوبيز" عبر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى: "أدعوكم للاحتفال بعيد ميلادي هذا العام في مصر يوم 9 أغسطس".