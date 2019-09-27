تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

لماذا قرر "المركزي" خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في شهر واحد؟

كشف البنك المركزي المصري عن الأسباب التي أدت إلى خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه اليوم، لتصل إلى 13.25% و14.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب.

محمد فؤاد: 80% من ثروتي صرفتها علشان خاطر مصر.. وخدمة بلدي شرف

قال المطرب محمد فؤاد، إن خدمة بلاده هي شرف كبير له "لما تقول أنا خدام بلدي بيضايقوا جدا وبيموتهم الكلام ده".

أسرة والد الطفلة "جنة" تكشف مفاجأة في واقعة التعذيب: خالها اغتصبها

في الوقت الذي يستعد فيه آلاف الأطفال من مثيلاتها الدخول إلى المدرسة وتعلم القراءة والكتابة بأصابعهن الصغيرة، فقدت الطفلة جنة محمد سمير، 4 سنوات، ساقها اليسرى، بينما شُوهت أجزاء كثيرة بجسدها الذي لم يكتمل نموه بعد، فضلا عن حدوث غرغرينا بالأعضاء التناسلية الخارجية، جراء الاعتداء المستمر عليها.

القوى الوطنية تحشد للتظاهر "في حب مصر".. و"نواب": نشارك لنثبت للعالم أن الشعب يقف خلف الدولة

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى المجلس، اعتزامهم المشاركة فى تظاهرات «فى حب مصر»، المقرر لها، غدًا الجمعة، لدعم وتأييد الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، ضد محاولات تخريب وهدم البلد، والهجمة الشرسة التى تتعرض لها مصر فى الفترة الأخيرة من قبل مروجى الشائعات والأكاذيب.

"100 مليون صحة" تهزم "فيروس سي": فحص 60 مليون مواطن في أقل من عام

شهد قطاع الصحة سلسلة من الإنجازات التى استهدفت تحسين مستوى الخدمات الطبية والقضاء على الأمراض التى تنهش أجساد المصريين، وكان أبرزها القضاء على فيروس سى وإعلان مصر خالية منه، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «100 مليون صحة» فى الثلاثين من سبتمبر عام 2018 للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، من خلال تكليف كافة قطاعات الدولة بالمشاركة، وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان، بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سى، والأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصرى.

"الأرصاد" تحذر من سقوط أمطار قد تصل إلى حد السيول

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المحافظين والمسؤولين في جميع المحافظات اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة مبكرا، لمجابهة سقوط الأمطار الغزيرة على أغلب المحافظات، والتي تصل لحد السيول أحيانا، خاصة على محافظات وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأيضا على بعض من محافظات شمال وجنوب الصعيد.

فيديو.. اعترافات إخواني يوزع أموالا في المناطق الشعبية لنزول التظاهرات

أذاعت وزارة الداخلية اعترافات الشخص المقبوض عليه بتهمة التحريض على التظاهرات يوم الجمعة المقبلة.

شاب إخواني يعترف بالتحريض: القيادات عايشة أحسن عيشة.. وضحكوا علينا

عرض الإعلامي رامي رضوان، مقطع فيديو لأحد شباب الإخوان، يعترف فيها بالإساءة للدولة المصرية، ويعرب عن إحساسه بالذنب، ويهاجم القيادات الإخوانية، وذلك خلال مقطع فيديو، في برنامج "مساء DMC"، على شاشة "DMC".

ياسر يتحدى كرسي تلميذه المتحرك.. أعانه في مسابقة جري مع زملاءه "والمرة الجاية هايكسبه"

يجلس وحيدا على كرسيه المتحرك في أحد أركان ساحة اللعب بالمدرسة، بينما يستعد زملائه للمشاركة في سباق للجري نظموه فيما بينهم، إلا أن أحد المعلمين أبى أن يترك هذا الطفل منغمسا في حزنه وأصر على إشراكه بالسباق مع أقرانه رغم صعوبة الأمر.

مينا مسعود: كنت بتكلم عربي في البيت وباكل بامية وملوخية وممبار وكشري

حكى الفنان العالمي مينا مسعود عن طفولته في كندا وزياراته المتكررة لمصر، وذلك أثناء لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

فيديو.. هنا شيحة عن طلاقها من فلوكس: قرار خاطئ.. "شخصياتنا مش راكبة مع بعض"

تحدثت الفنانة هنا شيحة عن تجربة زواجها من الفنان أحمد فلوكس لفترة قصيرة جدا، قبل أن ينفصلا مؤخرا.

تحذير.. عواصف شمسية "حتمية" مدمرة تضرب الأرض

كشف علماء فلك أن هناك عواصف شمسية "حتمية" تتسبب وقوع كوارث، ستضرب الأرض في المستقبل، تلك العواصف سيكون لها عواقب وخيمة على الجميع.

رئيس الزمالك يشطب 16 عضوًا من النادي بسبب انتمائهم للأهلى

أعلن رئيس مجلس إدارة الزمالك، شطب 16 عضو من أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بالقلعة البيضاء، وذلك بعد مباراة الزمالك والأهلي ببطولة السوبر المصري الأخير.

محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة: ابعتلك "مكة" الأول ولا أنا على طول

وافق محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، على التحدي الذي قدمته هنا جودة صاحبة الـ 12 عامًا، ولاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، بعد حصولها على بطولة الجمهورية للدرجة الأولى، أول أمس الثلاثاء.

الأهلي يناشد جماهيره: أنتم شركاء الإدارة.. حافظوا على مواردنا من أجل الصفقات

ناشد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، جماهير الأحمر بعدم إرتكاب أي تجاوزات خلال مباراة كانو سبورت، في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها غدًا السبت، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.