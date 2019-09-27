السيسي يصل إلى القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية شارك خلالها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأجرى الرئيس السيسي محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وأكد ترامب أن السيسي قائد حقيقي وعظيم فعل أشياء مذهلة في فترة زمنية قصيرة عندما تولى السلطة، واصفا العلاقات الأمريكية المصرية بالعظيمة طويلة الأمد وتعد أفضل من أي وقت مضى.

كما أجرى الرئيس محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أعرب خلالها عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها بهدف المساعدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودعم أولويات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى الرئيس بمقر إقامته في نيويورك برئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، وأكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوى المنطقة والدول النامية، مؤكدا أن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري تنامت.

والتقى السيسي رؤساء فرنسا والبرتغال وأوكرانيا ولبنان ورؤساء وزراء بريطانيا وإسبانيا وباكستان والمجر، وشارك في أعمال القمة العربية الثلاثية مع عاهل الأردن والرئيس العراقي لبحث تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ألقى الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول خلالها العديد من الثوابت الوطنية سواء القضية الفلسطينية أو إلقاء الضوء على عدد من الملفات والقضايا بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية والإقليمية، مؤكدا أن الحلول السياسية هي أقرب الطرق للقضاء على الصراعات في بعض المناطق.