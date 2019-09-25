أرسلت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية، أثناء انعقادها بمقر المشيخة الجديد فى أول اجتماع لها برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وبحضور أعضاء المجلس الأعلى وقيادات الطرق الصوفية الذين يمثلون أكثر من 20 مليون متصوف، برقية تأييد وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرح بذلك أحمد قنديل، المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وقال إن البرقية جاءت لتعبر عن تأييد جموع الصوفيين لخطوات الرئيس الإصلاحية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وغيرها من الخطوات التى تنهض بمجتمعنا داخليا وخارجيا والتى ينفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "قنديل" إلى المكانة التى تبوأتها مصر منذ تولى الرئيس القيادة، وأضاف أن أعضاء الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية يتضرعون إلى الله عز وجل أن يوفق الرئيس ويرعاه، ويسدد على طريق الحق والخير خطاه.