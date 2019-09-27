سعر الدولار اليوم الجمعة 27-9-2019 في مصر

تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.