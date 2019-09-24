تستعر "الوطن" سعر الدولار في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر الحالي.

وتقدم "الوطن" لقرائها متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك مثل الأهلي ومصر وبلوم على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.