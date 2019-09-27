سعر اليورو اليوم الجمعة 27-9-2019 في مصر

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، في عدد من البنوك، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.79 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي نحو 17.80 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 17.86 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.