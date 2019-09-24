تقدم "الوطن" سعر اليورو اليوم في عدد من البنوك الخاصة أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر الحالي، على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.84 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.84 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 17.86 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد نحو 17.82 جنيه للشراء، و17.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.81 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع.