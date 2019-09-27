أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من إنشاء 514 بيتا، ملحق بكل منها حوش بمساحة إجمالية 150م2، و32 وحدة سكنية "شقة" بمساحة 90م2 كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتي عشش الجبل وعشش البلد، بمدينة رأس غارب، ويتم حالياً الانتهاء من تنسيق الموقع العام، تمهيدا لبدء التسكين، وذلك في إطار التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة البحر الأحمر، وسعياً من الدولة لتوفير حياة كريمة وآمنة وملائمة لأهالي المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن الشهور المقبلة ستشهد الانتهاء من عدد كبير من الوحدات التي يتم تنفيذها لتسكين أهالينا في المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحياة الكريمة والآمنة لهؤلاء السكان.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليا تسكين الأهالي في عدد من المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، ومنها مشروعات: الأسمرات، وروضة السيدة زينب، والمحروسة 1و2، وغيرها.