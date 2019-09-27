تحتشد منابر الجمهورية اليوم، والتي تقدر عددها بـ120 ألف منبر للحديث حول تزييف الوعي وحتمية الحفاظ على الأوطان.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن جماعات التطرّف والإرهاب والإفساد والتخريب أين حلت لا تأتي بخير، وأنها عبء على الدين والوطن، وأن اتباع هذه الجماعات الضالة المنحرفة خيانة للدين والوطن، لأن الدين والوطن كليهما لا يقران الفساد ولا الإفساد ولا التخريب ومحاولات هدم الأوطان، غير أن هذه الجماعات الضالة قد وقعت في براثن الخيانة والعمالة من جهة واحترفت الكذب والافتراء والعمل على بث الشائعات وترويجها ظلما وزورا من جهة أخرى، مما يتطلب منا جميعا التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه هذه الجماعات المارقة، وبيان زيفها وزيغها وإفكها وبهتانها، وتعريتها أمام العالم أجمع.

وأكدت الوزارة أن التستر على أي شخص مجرم من دعاة التخريب مشاركة في التخريب والإفساد من جهة وخيانة للدين والوطن من جهة أخرى.

ويؤدي وزير الأوقاف خطبة اليوم الجمعة، من مسجد اللواء عبد الرحمن خليل بالجيزة بمناسبة افتتاحه وينقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.