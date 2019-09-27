أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف الاعتماد بشكل كلي على محطات تحلية المياه لتلبية احتياجات "المدن الساحلية"، مؤكداً أن تلك المشروعات توليها الحكومة "أهمية كبرى".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال استقباله رئيس شركة سعودية متخصصة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه، أن مصر أنشأت في الفترة الماضية محطات تحلية تنتج أكثر من مليون متر مكعب يومياً، ونحتاج حالياً أكثر من محطة عملاقة بطاقة إنتاجية تُقدر بمليون متر مكعب يومياً، مطالباً المستثمر السعودي بتقديم عرض لتنفيذ عدداً من محطات المياه المحلاة، وتشغيلها، على أن تشترى الدولة المياه المنتجة من الشركة.

وعقب محمد أبونيان، رئيس شركة "أكواباور" السعودية، أنهم سيقدمون عرضا لتنفيذ عددا من المحطات خلال الأسبوع المقبل، مضيفاً: "مصر بلدنا، ونحن هنا كأننا في السعودية، ومطمئنون على استثماراتنا، بل نتوسع فيها"، وشدد على استعداد شركته لإنشاء محطات على أعلى مستوى من التقنيات بما يتناسب مع حجم الدولة المصرية.

وشدد "أبونيان"، لـ"مدبولي"، أن شركته تعمل بأحدث التقنيات، وتعد واحدة من كبريات الشركات في مجال التحلية حول العالم، حيث أنها تبنى واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم بأبوظبي حالياً بطاقة إنتاجية 950 ألف متر مكعب يومياً، وكذلك محطة لتوليد الطاقة، مشيراً لوجود انخفاض كبير في الفترة الحالية في تكلفة إنتاج متر المياه بواسطة التحلية.

ولفت إلى أن شركته أكبر منتج للمياه والكهرباء في عمان، وتنتج أكثر من 40% من المياه المحلاة في السعودية.

تجدٌر الإشارة إلى أن شركة "أكوا باور" تعمل في عدد من مشروعات الطاقة في مصر، منها مشروع "بنبان" بأسوان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 160 ميجا وات، وبتكلفة 190 مليون دولار، ومشروع آخر في كوم أمبو بأسوان في مجال الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجا وات، فضلاً عن مشروع ثالث في الأقصر بنظام الدورة المركبة باستثمارات مليار دولار.