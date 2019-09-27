أعلنت الإذاعة الداخلية بشركة مترو الأنفاق، إغلاق 4 محطات 2 بالخط الأول "جمال عبدالناصر - أحمد عرابي"، و2 بالخط الثاني "الأوبرا - السادات"، لإجراء أعمال صيانة عاجلة بالمحطات الأربع حتى الساعات الأولى من صباح غدا السبت، موضحين أن القطارات لن تتوقف بهذه المحطات.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة النقل، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، موضحا أن جميع الرحلات منتظمة والقطارات تعمل بكامل طاقتها، وأن غرفة الأزمات بديوان عام الوزارة يتابع حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وعدم وجود أي أعمال تؤثر على حركة التشغيل.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن هناك إجراءات أمنية مشددة بمحيط المحطات وداخلها وداخل عربات القطارات لتوفير الحماية الأمنية للركاب، كما يوجد كمائن ثابتة ومتحركة في كل محطات المترو، لتأمين المواطنين وحركة مسير القطارات، لافتا أن جميع قطارات المترو تخضع لصيانات عاجلة ودورية يوميا، للتأكد من سلامتها وحالتها الفنية قبل التشغيل، حفاظا على أرواح المواطنين.