نفت وزارة النقل ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، من أنّ الوزارة تدرس زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبرجيت.

وأكدت الوزارة في بيان عنها اليوم أنّ كل ما تردد في هذا الشأن لا صحة، وأنّ أسعار التذاكر كما هي ولن يطرأ عليها أي زيادة، وأنّ الاشتراكات الخاصة بقطارات السكة الحديد والمترو للفئات كافة كما هي دون تغيير أو زيادة، والإعفاءات والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات كما هي ولن يطرأ عليها أي تغيير أو زيادة، وأنّ العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافات قطاعات النقل بمصر.

وناشدت وزارة النقل وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل التي تؤدي دورا خدميا مهما للمواطنين.