أشاد محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمعدل 1%، بعد عصر أمس الخميس.

وقال جنيدي، إن القرار سيساعد على إقبال المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة نتيجة لقدرتهم علي تمويل وتدبير احتياجتتهم التمويلية، بفائدة منخفضة بعد خفضها بنحو 2.5% في أقل من 60 يوما، مضيفا أن ذلك سيساهم في دفع استثمارات جديدة وإنعاش الوضع الاقتصادي وضرب مرحلة الكساد والركود، ما يصب في النهاية في زيادة فرص العمل أمام الشباب.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت خفض أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 1%، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة.

وقال المركزي، في بيان أمس، إن أسعار الفائدة الجديدة بعد الخفض وصلت الى 13.25% و14.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب، ويأتي قرار "المركزي" بعد نحو شهر من خفض سعر الفائدة بواقع 1.5% في أواخر أغسطس الماضي.