أعلنت وزارة الداخلية استمرار وجودها الأمني المُكثف لقوات الشرطة في محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأكدت الداخلية، في بيان منها، أنه في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة في نفوسهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، اتخذت عدة إجراءات أمنية، إذ تواصل أجهزة الداخلية تكثيف وجودها الأمني في محيط المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، فضلا عن تكثيف الدوريات "دوريات تأمين المدارس" في الشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام.

وكلفت مديريات الأمن الضباط باصطحاب أبناء الشهداء، وحضور الطابور الصباحي بالمدارس المقيدين بها حتى دخولهم الفصول؛ لبدء العام الدراسي الجديد.