انطلق 65 أتوبيسا وعشرات السيارات الخاصة و"الميكروباصات"، إلى محافظة القاهرة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في حربه ضد الإرهاب، لدعم الاستقرار والتنمية.

وتجمع الآلاف من أهالي المدينة حاملي أعلام مصر، ورددوا هتافات "تحيا مصر"، مؤكدين أنه ينبغي على الجميع الوقوف مع مصر ضد الإرهاب، خلال الفترة الحالية.

وحرص آلاف المواطنين بالمحافظات على الانتقال لمنطقتي النصب التذكاري وميدان الشهيد هشام بركات في مدينة نصر، بمحافظة القاهرة، للتأكيد على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة في حربها ضد الإرهاب، وإحباط مخطط الفتنة الذي تحاول إثارته فضائيات الإرهاب التي تبث من تركيا وقطر.