تجمع عشرات الشباب المتطوعين لتنظيف شاطئ المندرة السياحي، اليوم، ضمن فعاليات حملة "يوم لتنظيف شواطئ الإسكندرية"، والتي أطلقها مشروع "سبارا" التابع لمكتبة الإسكندرية، لخدمة المجتمع والحفاظ علي البيئة البحرية وزيادة وعي الشباب وتدوير المخلفات.

ونظفت الفتيات المشاركات في الفعالية الرمال من السجائر والبلاستيك الصغير كغطيان الزجاجات الصغيرة والأكواب البلاستيكية، التي جرى دفنها في الرمال من قبل بعض الرواد في أثناء الاستحمام والتنزه في مياه البحر.

وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الشباب كانوا على وعي تام بالمبادرة وأهميتها، ومنظمين في العمل وكيفية إدارة الوقت لتنظيف كل الشاطئ، وإزالة كل المخلفات، مؤكدًا أنه كان مع الشباب وأعجب بالفكرة وبالتنظيم وسخر كل الأدوات التي تملكها الإدارة.

وأضاف رشاد، لـ"الوطن"، أنه شجع القائمين على التعاون الدائم مع أي مبادرة؛ للحفاظ على الشواطئ واليبئة البحرية، مشيرا إلى أنه وفقا لبنود التعاقد مع جميع المستاجرين يجرى وضع براميل قمامة على بعد 50 مترا حتى لا يمتلئ الشاطئ بالقمامة والتيسير على الرواد؛ لإلقاء القمامة في البراميل وليس على الشاطئ.

وأوضح أنه من المقرر عقد اجتماع مع المستأجرين قبل الموسم المقبل، من أجل التشديد والتوعية بأهمية وضع البراميل علي مسافة قريبة، إضافة إلى طرح عدد من الأفكار الجديدة بعد مشاهدة أماكن المخلفات، حيث دفن براميل في الرمال ووضع بها أكياس لتستوعب المخلفات التي دفن بالرمال.