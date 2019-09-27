سافر عدد كبير من أهالي الغربية إلى محافظة القاهرة، للمشاركة في احتفالات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتأكيد على تأييد ودعم مؤسسات الدولة ضد الإرهاب، أمام النصب التذكاري بمدينة نصر.

على الجانب الآخر رفعت مديرية أمن الغربية، اليوم، حالة التأهب والاستنفار الأمني، حيث انتشرت المدرعات ودوريات الشرطة لمواجهة أي دعوات مغرضة ومحرضة تطلقها الجماعة الإرهابية، لزعزعه أمن واستقرار الوطن.

وتفقد اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية لقطاع منطقة وسط الدلتا، واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، جولة لتفقد سير انتظام الخدمات الأمنية المنتشرة على مستوى الميادين الرئيسية بمدينة المحلة العمالية.