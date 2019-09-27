قال الدكتور ناجي عوض مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه سيجرى استكمال برنامج تحصين الثروية الحيوانية ضد مرض "طاعون المجترات الصغيرة" في قرى ومدن المحافظة، صباح غدٍ السبت.

وأضاف ناجي، أنه سيجرى تنفيذ الحملة غدًا السبت في مناطق "جرواش، بئر الحلافي، القصر، المعصرة والعيون البحرية، وغرب الموهوب" بمركز الداخلة، و"قرية أبو بمنقار الأم، وخارج زمام قرية عائشة عبد الرحمن" بمركز الفرافرة، و"رفدة والعيون بقرى المكس القبلي، وعين همام" بمركز باريس.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد، أن المديرية تكثف حاليا حملات تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض حفاظا عليها وعلى صحة الإنسان.