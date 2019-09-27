منها إحباط تهريب 400 قرص مخدر.. جهود أمن المنافذ خلال 48 ساعة

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بقطاع أمن المنافذ، عن ضبط العديد من محاولات تهريب المواد المخدرة، وإدخال أجهزة غير مصرح بدخولها للبلاد خلال الـ48 ساعة الماضية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزاة الداخلية المستمرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لإحكام السيطرة الأمنية على جميع منافذ البلاد.

وتمكنت وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة مطار أسيوط الدولي، من ضبط أحد الركاب، على متن إحدى الرحلات الجوية المتجهة إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته 13100 ألف جنيه مصري، مخبأة ضمن أمتعته بإحدى الحقائب.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منفذ قسطل البري، من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية، وبحوزته (جهاز تنقيب عن المعادن بمشتملاته) مخبأ ضمن أمتعته.

كما تمكنت وحدة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ سفاجا، من ضبط (9682 قطعة مشغولات فضية مختلفة الأشكال وزنت 81 كيلو جرام - 825 خصلة شعر مستعار)، مخفاه ضمن مشمول الرسالة قدرت الرسوم الجمركية على مضبوطات الشعر المستعار فقط بـ 6,248,050 مليون جنيه.

وجرى تحرير قضيتين مخدرات، بمضبوطات بلغت 400 قرص مخدر، و20 جراما لنبات الماريجوانا المخدر.

وفي مجال الأمن العام، جرى ضبط 48 قضية مزاولة مهنة دون تصريح، ومحاولة صعود باخرة دون تصريح، دخول دائرة جمركية، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي، شروع في سرقة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 290 مخالفة مرورية متنوعة. في مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 486 حكما قضائيا متنوعا.