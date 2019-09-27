فرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عقوبات على شركة قالت إنها تشارك في خطة للتحايل على العقوبات الأمريكية لتزويد القوات الروسية في سوريا بوقود الطائرات، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة "ماريتايم أسيستانس إل.إل.سي"، التي فرضت عليها العقوبات تعمل كواجهة لشركة "أو.جيه.إس.سي سوفراشت" الروسية التي سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها فيما يتعلق بعمليات في أوكرانيا.

واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية، كذلك ثلاثة أفراد قالت إنهم على صلة بشركة "أو.جيه.إس.سي سوفراشت" وجمدت أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنعت الأمريكيين من التعامل معهم، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية"الفرنسية.

وتتهم الولايات المتحدة، "سوفراشت"، بالوقوف وراء مؤامرة للتحايل على العقوبات لتسديد المدفوعات وتسهيل نقل إمدادات وقود الطائرات إلى القوات الروسية العاملة في سوريا لدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، فيما انتقدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم، العقوبات الأمريكية الجديدة وقالت: إنه من خلال السعي لعرقلة إعادة تزويد الجيش الروسي في سوريا بالوقود تقف واشنطن في صف المتشددين هناك.