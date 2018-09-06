تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
السبت.. أولى حلقات برنامج "اليوم" لعمرو خليل وسارة حازم على "DMC"
"شنق ضحاياه بعد الاغتصاب".. "فاسيليفيتش" سفاح روسي ينهي حياة 19 شخصا
عاجل| قصف المنطقة الخضراء في بغداد بقذائف الـ"هاون"
"شعبة الخضار" للمواطنين: اشتروا كميات قليلة "الخيار بيضرب بعد يومين"
"الفيروسات الكبدية": مصر تملك 20 شركة تنتج أدوية محلية تماثل المستوردة
رئيس مصلحة سك العملة: توفير 200 مليون جنيه فكة هذا العام
اختيارات الوطن
انتهاء ماراثون التنسيق بإعلان نتيجة المرحلة الثالثة.. وفتح باب تحويلات «تقليل الاغتراب» الأحد
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34
من «اليابان» إلى «لندن».. المصرى بيحسد على التقدم وعلى المصيبة أيضاً
ماركات بريطانية تقلد أزياء «كيت وميجان»: كونى أميرة
طبعة جديدة من «شيخ حارة الصحفيين» فى الذكرى الرابعة لوفاة «السرجانى»
أولياء الأمور ينصحون: «لو الباص غالى عليك.. التوك توك تحت رجليك»
الأكثر قراءة
العثور على جثث أسرة كاملة داخل منزلهم بالقليوبية
مفاجأة.. "سائق فيصل العاري" ضحية نصاب حرّض ضده لسرقته
القبض على شقيق المتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد"
الثلاثاء المقبل.. إجازة رسمية للعاملين في الدولة
«الصحة»: حظر «الاستروكس» بدءاً من اليوم
الأمن يتحفظ على مالك العقار مقر "مذبحة بنها"
طبيب الطفل الذي أكلت أمه فمه يشرح لـ"الوطن" خطة علاجه: يحتاج 3 جراحات
موظف شهر عقاري يعطل مصالح المواطنين: "لسه هشرب شاي.. إنتم شوفتوا حاجة"
شقيقة والد ضحايا "مذبحة بنها": "وصلت لنا رسالة منه بإنه هينتحر"
23 مصابا في السعودية بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون واعترضته الرياض
عاجل| إصابة 23 في اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون على نجران
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات
عاجل