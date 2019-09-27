كشف مصدر مسؤول بوزراة الاتصالات، عن عزم الوزارة بالتعاون مع شركات الاتصالات رفع سرعات الإنترنت قبل نهاية العام بنسبة 100%، موضحا أن السرعات الحالية تصل إلى 10 ميجا بيات، من المستهدف أن تصل السرعات قبل نهاية العام إلى 20 ميجا بايات.

واأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الوزارة وضعت ضمن استراتيجيتها، رفع كفائة البنية التحتية للإنترنت، والتى شهدت الاستثمارات الخاصة بها تراجعا منذ عام 2011، مؤكدا أن الاستثمار في البنية التحتية يساهم في توسيع رقعة انتشار الإنترنت المنزلي، موضحا أن نسبة انتشار الإنترنت في مصر حاليا 45% فيما تستهدف الوزارة الوصول بها إلى 50% بنهاية العام الجاري، لأنه يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق كل أهداف الإستراتيجية.

وقال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة استثمرت نحو 3 مليارات دولار لتحسين خدمات الإنترنت منذ عام 2014 وحتى الآن، مشيرا إلى أن خطط الشركة لتحسين الإنترنت ساهمت في رفع متوسط سرعة الإنترنت المنزلي في مصر بنسبة 53٪ خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضي، كذلك ساهمت سرعات الإنترنت الجديدة في تقدم مصر 11مركز في قائمة الدول عالميا من حيث سرعات الإنترنت.

وأوضح المصدر، أن الشركة ساهمت في تخفيض أسعار الجيجا بايت وزيادة متوسط سرعات الإنترنت من خلال طرح باقات زي سبيس، كذلك ستنتهي الشركة من 98 ٪ من أعمال تطوير البنية التحتية واستبدال الكابلات النحاسية باخرى من الفايبر في 2020، فيما ستعمل الشركة في نشر مشاريع توصيل كابلات الفايبر حتى المنزل.

وكان تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال إن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة الأرضي ADSL بلغ نحو 6.88 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي.