قال عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة استثمرت نحو 3 مليارات دولار لتحسين خدمات الإنترنت منذ عام 2014 وحتى الآن.

وأضاف أن خطط الشركة لتحسين الإنترنت ساهمت في رفع متوسط سرعة الإنترنت المنزلي في مصر بنسبة 53% خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضي، كذلك ساهمت سرعات الإنترنت الجديدة في تقدم مصر 11 مركز في قائمة الدول عالميا من حيث سرعات الإنترنت.

وأوضح حامد أن الشركة ساهمت في تخفيض أسعار الجيجا بايت، وزيادة متوسط سرعات الإنترنت، من خلال طرح باقات "زي سبيس"، كذلك ستنتهي الشركة من 98% من أعمال تطوير البنية التحتية واستبدال الكابلات النحاسية بأخرى من الفايبر في 2020، في ما ستعمل الشركة في نشر مشاريع توصيل كابلات الفايبر حتى المنزل.