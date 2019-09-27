صور.. إقبال عمالي كثيف على احتفالات دعم الدولة في مدينة نصر

أعلن عدد من الحركات النقابية العمالية ببعض الشركات تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم الدولة ومؤسساتها ضد الحملة الشرسة التي تحاك ضد الوطن عبر بث الشائعات والأكاذيب.

وتفاعل كثير من اللجان النقابية مع دعوات الاحتشاد بمنطقة المنصة في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، ضد الحملة الموجهة ضد الوطن.

وشهد احتفال المصريين أمام النصب التذكاري لإعلان تأييد ودعم الرئيس السيسي، مشاركة اللجنة النقابية بشركة "قارون للبترول" برئاسة المهندس أشرف عبدالجواد رئيس مجلس الإدارة، والعاملون بالمركز الرئيسي وحقول الشركة المختلفة.

وأكد أحمد الشحات، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، دعم العمال للرئيس وأن حضورهم يأتي تأكيدا لتأييدهم في مسيرة البناء والتعمير والوقوف مع مصر ضد كيد أهل الشر.

وأكد حسام محسن، عضو اللجنة النقابية، دعمه وتأييده لمؤسسات الرئاسة والجيش والشرطة في مواجهة مخططات أهل الشر التي تريد النيل من أمن الوطن واستقراره، ببيث الأكاذيب والشائعات وتزييف وعي جماهير الشعب المصري الذين أثبتوا على مدى السنوات القليلة الماضية قدرتهم على الإدراك والفرز ووقوفهم مع بلادهم ضد مكر الماكرين.

وفي ملحمة وطنية شهد الاحتفال المقام أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، حضورا مكثفا من مختلف أطياف المجتمع المصري لإعلان دعم الدولة والحفاظ على استقرارها، بتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.