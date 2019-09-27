نشر الباحث الإسلامي معز مسعود، صورة له عبر خاصية "أستوري" على حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال استعداده لحفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

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وظهر "مسعود"، بنظارة شمسية، وسترة سوداء، وقميص أبيض، ورابطة عنق قاتمة اللون، بالإضافة إلى بنطلون "جينز"، معلقا باللغة الإنجليزية، أن ذلك خلال استعداده لحفل اليوم، مشيرا إلى أن "بدلته" من دار الأزياء Concrete.

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معز مسعود يثير الجدل بظهوره مع طليقته

أثار الباحث الإسلامي الجدل، عقب ظهوره مع طليقته الفنانة شيري عادل، عقب إعلانها عن انفصالهما منذ أسابيع، خلال حفل افتتاح "الجونة السينمائي".

وأوضح مصدر مقرب منهم لـ"الوطن" أن الداعية معز مسعود والفنانة شيري عادل، يلتقيان باستمرار، خلال تواجدهما في محافظة البحر الأحمر، أثناء مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي، مضيفا، "بيسهروا كل يوم في مطعم بمنطقة المارينا في الجونة"، لافتا إلى أن البعض بدأ يتساءل عن عودة ارتباطهما مجددا، عقب إعلان الفنانة انفصالها عنه منذ أسابيع، فيما رجح الكثيرون أنهما متواجدان، لاستعدادهما لتقديم عمل فني سويا.

"الوطن" تواصلت مع الفنانة شيري عادل، التي رفضت التعليق على ظهورها مجددا مع طليقها الداعية معز مسعود، خلال حفل افتتاح "الجونة السينمائي".

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى مساء اليوم.

وشارك في المهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين، أحمد الفيشاوي، صبا مبارك، محمد رمضان، نجلاء بدر، ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا، هند صبري، محمد رمضان، كندة علوش، عمرو يوسف، درة، ليلى علوي، نيللي كريم، مروان حامد، باسل خياط، ظافر عابدين، وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.