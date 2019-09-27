قال رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن من أهم أولوليات المرحلة الانتقالية، "بناء السلام المستدام الذي يمنع حمل السلاح ضد الدولة ويحقق المساواة والعدالة، وشعارات الثورة، في سلام بدون شروط أو إملاءات"، داعيا، في كلمة خلال تفقده اليوم قوات الجيش في قيادة الفرقة 16 مشاة في مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور جنوب غربي السودان، الحركات المسلحة إلى المشاركة في بناء السلام، وهياكله، وتنمية السودان، الذي يستشرف عهدا من الحرية والمساواة والعدالة، ويلتزم بتطبيقها.

وشدد البرهان، على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف ضد كل متربص، ومعتد داخل البلاد وخارجها، وحيا تضحيات عناصر القوات النظامية الذين بذلوا كل غال ورخيص في سبيل حفظ أمن وسلامة وتأمين السودان، متعهدا ببناء وطن آمن ومستقر، المواطنون فيه متساوون في الحقوق والواجبات والمواطنة، مشيرا إلى أن السودان أصبح ملكا للجميع والكل فيه شركاء.

وأوضح رئيس مجلس السيادة: "سنضرب مثلا لكل المشككين، بأننا حريصون أكثر على الديمقراطية ونجاح المرحلة الانتقالية ليعبر البلد إلى جو حر ديمقراطي معاف، ليس فيه محسوبية أو ظلم أو تهميش"، مضيفا: "الوطن يسع الجميع، وليس فيه مواطن درجة تانية أو ثالثة"، ووجه البرهان، القوات المسلحة بجمع السلاح من كل من هو خارج مظلة القوات النظامية، متوعدا من يهدد أمن المواطنين في مناطقهم ومعسكراتهم وقراهم ومراعيهم بالقبض عليه ومحاسبته.

من جانبها، ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مكتب مكافحة الإرهاب، فلادمير فيرنكوف، أشاد بتعاون السودان مع المنظمة الأممية في ملف مكافحة الإرهاب عموما، آملا في استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين، والتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله مع فيرنكوف، في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والوزارات والأجهزة الحكومية السودانية ذات الاختصاص.

ووعد المسؤول الدولي، بدعم الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب في السودان بصورة مباشرة وعاجلة، من خلال برنامج بناء قدرات العاملين والمختصين، وكذلك من خلال تمييز السودان بأن يكون من الدول القليلة التي سينفذ فيها برنامج السفر الإلكتروني في المطارات والموانئ ونقاط الحدود البرية، وهو برنامج دولي جديد يهدف إلى منع الجرائم الإرهابية.