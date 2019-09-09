أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية وتطورها على المستويات كافة.

وأشار لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري للروابط التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين. نقلا عن وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكد شكري، في تصريحات عقب اللقاء خصوصية العلاقات بين البلدين، وقال إن المباحثات بين الجانبين تناولت مجمل العلاقات الثنائية وضرورة تفعيل آليات العمل المشترك كافة واللجان الفنية بين البلدين.

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، أن المباحثات إيجابية وجرت في أجواء أخوية، حيث تم الاتفاق على استمرار التعاون بين البلدين في كل المجالات وتفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة بين الخرطوم والقاهرة.