عقد نادي روتاري مدينة نصر، برئاسة أحمد لطفي، ندوة تثقيفية عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 149 لسنة 2019، بمشاركة الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451، ونبيل حلمي رئيس اللجنة القانونية في المنطقة الروتارية.

وقال حلمي، خلال كلمته، إن القانون الجديد تلافى كثيرا من الملاحظات التي تبدلت في القانون القديم رقم 70 لسنة 2017، موضحًا أن ذلك التشريع يتكون من 107 مواد، وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثاني "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيس الجميعات.

وأضاف أن المادة الثالثة أكدت بأن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

وأشار ياسر نشأت المحافظ المسمى لروتاري مصر، إلى انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، لبيان الوضع الحالى لأنديه الروتاري وتوفيق أوضاعها.