أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في كلمة بالجلسة العامة المُنعقدة حاليا، الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الجديد قبل فض دور الانعقاد الحالي.

عبد العال: الحكومة وضعتنا في ضغط

وأضاف "عبد العال" في كلمته: "الحكومة وضعتنا في ضغط، ويجب إنهاءه سريعا تنفيذا للالتزامات الدولية وانطلاقا من المصلحة العامة"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف في نوفمبر الحكومة بتعديل قانون الجمعيات الأهلية بعد أن شهد انتقادات.

وتابع: "انطلاقا من المصلحة العامة سنناقش مشروع القانون الجمعيات الأهلية، وسننتهي من كل ما هو ضروري ومُلح".

ومن جانبه قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن المسؤولة عن مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، إن اللجنة ستكون جاهزة لمناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة، للانتهاء من الالتزامات والمطالبات الدولية.