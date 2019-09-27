في لفتة طيبة، بادر عدد من ذوي الإعاقة بالمشاركة في المظاهرات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حاملين أعلام مصر التي تنتشر في شارع النصر بمحافظة القاهرة، الذي شهد سابقا حادثة اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، واليوم يشهد اغتيال معنوي لمن يدعون إلى الفوضى.

عبدالعاطي: جاي من كفرالشيخ على كرسي متحرك علشان أقول نعم للاستقرار

على كرسي متحرك جاء من محافظة كفرالشيخ بصحبة أصدقائه الذين رفضوا أن يتركوه بمفرده، عبدالعاطي العوضي عيد، أحد المشاركين في المسيرات المؤيدة للرئيس، وواحد ممن رفعوا علم مصر عاليا يرفرف على منصات الرياضة العالمية، عقب حصوله على بطولة العالم في العاب القوي للمعاقين عام 2007 والتي أقيمت في ألمانيا: "جاي اتكلم باسم المعاقين، ومش فارق معايا السفر ومرمطة السفر، كله علشان بلدي تستقر".

الشاب الثلاثيني عاني حتى الوصول إلى شارع النصر: "ركبت القطر لحد رمسيس ومن رمسيس عربية، وهنا من 8 الصبح، ومش همشي".

له قصه جعلت منه بطلا للتحدي والارادة فهو الذي ظل يحارب حتى يتمكن من تحقيق حلمه وكان له ما كان وحصل على بطوله العالم في السباحة عام 1989 وبطولة العالم في إنجلترا عام 1995، طارق عباس، الأمين العام لذوي الإعاقة في مصر يقول للوطن: "أنا جاي علشان مصر تستحق، جاي على كرسي متحرك، ولوحدي، جاي أقول مصر أقوى بشعبها".

عبدالرحمن: جاي 10 كيلو زق بالكرسي بتاعي لوحدي لأن بلدنا تستاهل

ولم يختلف الحال كثيرا بالنسبة للشاب العشريني الذي أتى يدفع كرسيه المتحرك من الحي الثامن مدينة نصر حتى النصب التذكاري: "اسمي عبدالرحمن البدوي، جاي من 8 الصبح علشان شايف إننا لازم يكون لينا دور في دعم استقرار البلد، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع بعض".

وتهافت على "البدوي" عدد كبير من المواطنين لالتقاط الصور التذكارية معه.