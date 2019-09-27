ناشد الفنان محمد رمضان، الشعب المصري بعدم الاستجابة لدعوات التظاهر التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، خلال بث "حي"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال رمضان: "اوعوا يضحكوا علينا، النصابين اللي اتكرتوا على قفاهم ميضحكوش علينا، شعبنا مش سهل وأطيب شعب في العالم".

كما رد رمضان، على مقطع الفيديو، الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مشاركته في ثورة 25 يناير 2011، وقال: "شاركت في ثورة 30 يونيو برضه".

وتابع: "لكن النهاردة مصر طالعة من عملية جراحية، إحنا طالعين من ثورتين، لكن ثورة يناير كان قبلها 30 سنة نقدر نقوم مصر، أنا على موقفي وعمري ما قلت كلمة ورجعت فيها، الرئيس استلم مصر وهي على وشك الانهيار، نبص على الإيجابيات، اتقدمنا بشكل كبير، وعندنا بعض السلبيات".

وأكد رمضان، أن الحياد في الوقت الحالي وعدم اتخاذ أي موقف إزاء ما تشهده البلاد "خيانة"، والشخص الحيادي في هذا التوقيت خائن: "اتكلم بقلبك وعقلك، الغباء أخطر على البلد دي من الإرهاب".