قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إنه يُجب على الشباب المثابرة وراء أهدافهم، مضيفًا: "الواحد لما يكون عنده هدف المفروض ميسبهوش، الهدف بيكون غالبا بعيد المنال"، وذلك خلال حواره في برنامج "الجمعة في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد.

وتابع: "الحاجة الوحيدة اللي ملاحظها في الشباب اليومين دول هو الاستعجال، الشاب النهاردة عاوز يوصل من مفيش، أنا قعدت 13 سنة مش بكسب، وكان أي مليم بيطلع كنت بخطه عشان أغطي فيه ثغرات في مدينة الجونة، فيجب على الشباب الصبر".

وواصل: "الأمل والهدف بييجي على فترات ومع الوقت والخبرة والمثابرة الواحد بيوصل، والاستثمار بيجيب استثمار، والمكسب لما يتحط في شغل تاني بيجب مكسب أكتر".