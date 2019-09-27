أعلن نجل شقيقة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي، اليوم، أن الزعيم الراحل سيوارى الثرى بعد ظهر غدا السبت، بعدما تم نقل جثمانه من منزله في هراري إلى قريته تمهيداً لدفنه، وتوفي موجابي في مستشفى بسنغافورة في وقت سابق هذا الشهر عن 95 عامًا، بعد حوالى سنتين من إنهاء انقلاب عسكري لحكمه الذي استمر نحو أربعة عقود.

وبعد جدال استمر لأسابيع بين الحكومة وعائلته بشأن مكان دفنه، اختارت عائلة موجابي دفنه في قريته التي ولد فيها والواقعة على بعد نحو 90 كيلو متر غرب العاصمة.

وقال نجل شقيقته والمتحدث باسم العائلة ليو موجابي لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إنه وفقًا للتقاليد في زيمبابوي، دائمًا ما يتم دفن كبار السن بعد الظهر، ولذا سيتم ذلك بعد الساعة 2:00 بالتوقيت المحلي.

وأوضح ليو موجابي، للوكالة الفرنسية، "وصل جثمانه (إلى القرية) قرابة الساعة 7:00 مساء أمس.

وتم نقل جثته براً مساء أمس الخميس بمرافقة الشرطة والجيش، بحسب تسجيل مصوّر نشر على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وهي المرة الثانية التي يعاد جثمانه فيها إلى قريته كوتاما.

وعندما نقل جثمانه إلى القرية الأسبوع الماضي لإتاحة الفرصة للناس لوداعه، تم نقله جواً في مروحية عسكرية.

من جانبه، أكد وزير العدل زيامبي زيامبي لصحيفة "ذي هيرالد دايلي" الرسمية أمس الخميس أن "جثمان موغابي نقل من هراري إلى زفيمبا بانتظار دفنه المرتقب السبت".

وكانت حكومة الرئيس الحالي إيمرسون منانجاجوا التي اعتبرت موجابي "بطلا وطنيا" ترغب في دفنه في "الميدان الوطني للأبطال" وهو نصب يقع على تخوم العاصمة حيث يرقد "أبطال حرب التحرير"، ووافقت عائلة موجابي على ذلك في البداية، إلا أنها غيّرت رأيها أمس الخميس بشكل مفاجئ، بحسب وزير العدل.