احتشد آلاف المصريين، في مظاهرة للإعراب عن تأييدهم للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للرد على دعوات التظاهر ضده.

واحتفى عشرات الآلاف من المواطنين، اليوم، في مدينة نصر، أمام المنصة، التي شهدت مقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، بنجاح زيارة السيسي، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعودته صباح اليوم، إلى أرض الوطن.

واستعرض الإعلاميون أحمد خيري ومها بهنسي وأحمد الشاعر، جهود الرئيس السيسي في زيارته الأخيرة لنيويورك واللقاءات التي عقدت على هامش الزيارة مع مختلف رؤساء وقادة العالم، ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات تندد بالإرهاب وتشدد على ضرورة التصدي لمحاولات هدم الدولة ومساعي المساس بأمن واستقرار الوطن بعدما بدأ يتعافى من الفوضى التي عاشها لعدة سنوات.

وحمل المواطنون أعلام مصر مرددين هتافات لتأييد الرئيس السيسي ودعم خطواته الجادة في الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والارتقاء بالدولة المصرية، وأذاعت المنصة الرئيسية للمظاهرة عددا من الأغاني الوطنية والحماسية وسط إقبال متزايد للمشاركة في الاحتفالية التي من المقرر أن تقام بعد قليل في طريق النصر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان الرئيس السيسي، قال لدى وصوله إلى القاهرة عقب مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، إن الموضوع لا يستحق تجمعهم وإن الشعب المصري أصبح واعيا جدا ومدركا لمحاولات تزييف الواقع وخداع الناس، مضيفا أن ما حدث قبل ذلك لن يتكرر، داعيا إلى عدم القلق من أي شيء، وطالب بعدم تصديق ما يتردد من كذب وافتراء ومحاولات "كتائب إلكترونية" وبعض وسائل الإعلام، لتقديم صورة غير حقيقية، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضح السيسي: أنها "حرب" بين الشعب كله ومجموعة صغيرة، في إشارة إلى جماعة "الإخوان" الإهابية، واعتبر الرئيس السيسي، أن على الإعلام دور كبير في توعية الشعب والتصدي للشائعات وتوضيح الصورة للبسطاء.

وقال إن مصر تتمتع بمكانة كبيرة جدا بفضل شعبها. وأضاف أنه إذا طلب من المصريين توجيه رسالة للعالم كله سوف ينزل ملايين الأشخاص.

وكان الفنان محمد رمضان، دعا عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وتحت وسم #جمعة مباركة#، جمهوره إلى الانضمام إليه في احتفال في مدينة نصر في شرق العاصمة تأييدا للسيسي.

وبالفعل، تجمع الآلاف في باحة واسعة بمنطقة مدينة نصر رافعين الأعلام المصرية ولافتات تحمل شعارات مؤيدة للسيسي.

من جانبه، قال أحد المشاركين في الاحتفال "جئت من المنصورة لدعم الرئيس ليواصل إنجازاته هناك قوى أجنبية مثل قطر وتركيا تدعم الإخوان وتريد أن تخلق فوضى" في مصر.

فيما قال أحد سكان الجيزة: "أنا هنا لمساندة الرئيس في مواجهة الإخوان المسلمين الذين يحاولون إشاعة الفوضى في مصر بدعم قطري تركي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".