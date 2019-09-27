بالأعلام واللافتات المؤيدة، احتشد المئات من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

وصافح الرئيس عددًا من المواطنين، قائلا: "أنتوا واقفين هنا ليه؟.. صباح الخير.. إيه اللي مصحيكوا بدري النهارده الجمعة، والموضوع مش مستاهل خالص".

مشاهد مختلفة برزت خلال استقبال المواطنين للرئيس السيسي، منها توجيهه تحية للمواطنين بيده المرفوعة إلى أعلى، وابتسامة ارتسمت على وجهه أثناء مصافحته أحد المواطنين، رأها خبراء لغة الجسد بمنظور آخر، واعتبرها الدكتور محمد حسن، خبير لغة الجسد بإشارات تعكس ثقة الرئيس السيسي في نفسه وفي شعبه الذي جاء منذ الساعات الأولى من الصباح لاستقباله فور وصوله أرض الوطن.

حسن: الإشاره باليد المرتفعة من دلالات السيطرة والقوة

ملامح الرئيس عبد الفتاح السيسي والابتسامة التي ظهرت على وجهه تعكس سعادته البالغة بحفاوة استقبال المواطنين له، وحسب حديث حسن لـ"الوطن" السلام أو الإشاره باليد المرتفعة من دلالات السيطرة والقوة.

خلال حديثه مع إحدى مراسلات التليفزيون، أشار الرئيس السيسي بأصابع يده بضم السبابة والإبهام ، وهي حركة وصفها خبير لغة الجسد، بالدليل على قوة الثقة بالنفس، "واثق في نفسه وثقته لم تهتز بما يثار وبما يقال"، حسب تعبيره.