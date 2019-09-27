هيئة الاستعلامات: المراسلون الأجانب يواصلون عملهم دون أي قيود

قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن ممثلي وسائل الإعلام الدولية، وخاصة مراسليها المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات في القاهرة قاموا بالتغطية الصحفية المتواصلة منذ صباح اليوم الجمعة 27 سبتمبر حتى الساعة السابعة مساءً.

وأضافت الهيئة في بيان: "لم تردنا أية شكاوى ميدانية سوى واقعة واحدة، حيث تم توقيف مصورين اثنين هما (محمد الشاهد) و(فريد يوسف)، وهما تابعين للقناة الثانية الفرنسية، عند مسجد الاستقامة فى الجيزة أثناء صلاة الجمعة".

جاء ذلك خلال سؤالهما من قبل قوات الأمن عن تصاريح التصوير الخاصة بهما، واتضح عدم إحضارها رغم حصولهما عليها من الهيئة العامة للاستعلامات.

وخلال مدة الاستيقاف التى لم تتجاوز ساعتين، تدخلت خلالهما "الاستعلامات" وأرسلت التصاريح الخاصة بالمصورين، وتم الإفراج عنهما وواصلا عملهما فى حرية تامة.

واستطرد البيان: "أدى المراسلون الأجانب عملهم بكل حرية وما زالت تغطيتهم مستمرة".

وتلقت الهيئة العامة للاستعلامات طلبات للتغطية المصورة التليفزيونية والفوتوغرافية، من المؤسسات الصحفية والإعلامية المعتمدة لديها في مصر، من 41 مؤسسة، وبلغ إجمالى الصحفيين والمصورين 195 شخصاً، تم منحهم جميعاً وفق ما هو متبع دولياً، تصاريح للتغطية والتصوير بحرية كاملة في كل الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس.

وأِشارت الهيئة إلى أن هناك نحو 900 صحفي وإعلامي يحملون جميعاً بطاقة الاعتماد الصادرة من الهيئة، يتحركون بحرية كاملة للتغطية غير المصورة في كل أنحاء الجمهورية دون قيد، بالإضافة إلى مواصلة المراسلون الزائرون تحركاتهم للتغطية بشكل تام.

وكان قد تقدم للهيئة خلال اليومين الماضيين 30 مراسلاً زائراً غير معتمدين في مصر يمثلون 15 مؤسسة صحفية وإعلامية أجنبية، بطلبات للحصول على بطاقات وتصاريح صحفية للتغطية اليوم الجمعة. جرى استخراج بطاقات صحفية لـ 15 منهم، كما تم استخراج التصاريح للباقي حتى مـن تقدم منهم بطلبات يوم أمس الخميس.