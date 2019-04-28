الجبالي: لا خلاف بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و"هيئة الاستعلامات"

قال عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، إن التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، يسير على قدم وساق، حيث أن المصلحة تُعد واحد.

وأكد أن القنوات الأجنبية والمراسلين الأجانب يلتزمون بالقانون، وجرى عقد أكثر من لقاء معهم، من أجل إبلاغهم بالحدود المسموح بها، والقيود التي من الممكن أن تواجههم، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات.

وأضاف الجبالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن هيئة الاستعلامات تقوم بجهد جبار برئاسة الزميل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وهناك تنسيق بينهم على أعلى مستوى، ولا مجال للخلاف بين الهيئة والمجلس.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لن يُعطي القنوات أي مهلة أخرى لتوفيق أوضاعها، لأن هناك قانون يجب احترامه والالتزام به وتطبيقه، موضحًا أن كل مخالفة لها عقوبة خاصة بها، تبدأ من غرامات مالية وحتى سحب التراخيص.

من ناحية أخرى، جدد الجبالي، حديثه حول القنوات التي تبث من خارج مدينة الإعلامي، مؤكدًا أنها لن تحصل على أي ترخيص، حيث من الممنوع نهائيًا البث من خارج المدينة إلا بموجب القانون، وهو أن يكون لها مكتب وأستوديو داخل المدينة، وأن تحصل على ترخيص قبل بث أي حلقة لها من الخارج.