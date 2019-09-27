افتتاح مؤتمر "إدارة منظومة مياه الإسكندرية والساحل الشمالي"

افتتح أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر السادس للمياه تحت عنوان "إدارة منظومة مياه متكاملة لمدينة الإسكندرية والساحل الشمالي"، والذي يقام على مدار يومين، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، في إطار التعاون والشراكة المصرية - الأوروبية في قطاع المياه.

وأكد نائب محافظ الأسكندرية على أهمية المؤتمر الذى يتطرق إلى أكثر التحديات البيئية في الوقت الحالي وهي "إدارة متكاملة ومستدامة للمياه"، مثنيًا على دور مفوضية الاتحاد الأوروبي والجهد المبذول في كافة المجالات، وخاصة قطاع المياه، بما يعكس مقدار التقارب بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح نائب المحافظ، أن مشكلة إدارة الموارد المائية في القرن الـ21 أصبحت مُهمة تزداد في الصعوبة، سواء في الناحية التقنية والاقتصادية والاجتماعية، وأيضا من وجهة النظر السياسية، وخاصة في مصر، حيث تزداد متطلبات المياه مع محدودية المصادر المتاحة.

حضر الافتتاح، رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير إيڤان ساركوش، ومستشار محافظ الإسكندرية لشؤون البيئة، الدكتور وليد عبد العظيم، ورئيس جهاز شؤون البيئة، الدكتور محمد صلاح، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمود رسلان، ورئيس مصلحة الري،المهندس محمود السعدي.