أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية في قيادة عمليات الجزيرة، تدمير وكر للإرهابيين وقتل 12 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال الأنبار وغرب صلاح الدين.

وذكرت الاستخبارات العراقية في بيان حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية مساء اليوم، "إن عناصر من قيادة عمليات الجزيرة وبالاشتراك مع لواء مغاوير القيادة وحشد البو نمر وطيران الجيش شنت هجوما على أحد أوكار داعش في منطقة أم الطوس بصحراء الشامية وتشتبك مع العناصر الإرهابية وتتمكن من قتل جميع العناصر المتواجدة فيه والبالغ عددهم 12 عنصرا وحرق 3 عربات محملة بالعتاد والمتفجرات وتدمير الوكر بصورة نهائية".