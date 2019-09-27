عقدت، اليوم، نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ندوة تحت عنوان " الاستشارات القانونية وإجراءات فتح الشركات"، وذلك داخل قاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبي.

وقال المهندس كريم عزت، رئيس لجنة الصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة، إن الندوة تناولت الجانب القانوني للمشروعات الناشئة سواء كانت مشاريع صناعية أو تجارية، وهو من أكثر جوانب التحديات التى تواجه تلك المشاريع، حتى يتم تسجيل الشركة.

وأشار إلى أن الندوة التى حاضر فيها لؤي الشواربي المحامى، شملت التعرف على أنواع الشركات المختلفة والشكل القانوني المناسب، والطرق القانونية لدخول مستثمرين في المشروع، بالإضافة إلى التعرف على طرق الاستثمار الجيد في مصر من الناحية القانونية في الوقت الحالي.

جديرا بالذكر أن الندوة تأتي في إطار تفعيل نادي ريادة الأعمال""Businessclub والذى يستمر لمدة ثلاثة أشهر لصالح المهندسين الراغبين في إقامة مشروع سواء لمن لا يوجد لديه فكرة أو صاحب فكرة أو بالفعل صاحب مشروع قائم وذلك ضمن فعاليات الأنشطة المقامة من خلال بروتوكول التعاون بين النقابة وإحدى شركات الابتكار وریادة الأعمال.