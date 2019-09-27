ظهر النجم العالمي ستيفن سيجال في حفل ختام مهرجان الجونة في دورته الثالثة المقام حاليا بمسرح المارينا.

مر سيجال أمام عدسات المصوريين والقنوات الفضائية رفقة زوجته وداعب الحاضرين.

ومن المقرر أن يختتم بعد قليل المهرجان بتوزيع الجوائز على الفائزين.