قال رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة والراعي الرسمي لمهرجانها السينمائي، إن منظمة اليونيسيف العالمية تبنت المهرجان لأنه يطبق شعار "السينما من أجل الإنسانية"، معتبرًا إياها خطوة هامة جدًا في إطار تعزيز إمكانياته.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن استمرارية المهرجان ستتأثر بالإيجاب بوجود شركاء له، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية من المهرجان شهدت مشاركة عدد كبير من الأفلام، زاد عما كان عليه المهرجان خلال النسختين السابقتين.

وتابع: "السنة الأولى كنا فرحانين إن حد راضي يجي والسنة التانية زاد العدد، والسنة دي رفضنا أفلام كتير عشان مش على قد المستوى".

وقال إنه لم يكن يتخيل النجاح الذي وصلت إليه المدينة. "من 30 سنة، كنت صغير على إني أبتدي حاجة زي كده ومكنش عندي خبرة خالص، كنت ببني مراكب وسفن وحاجات ملهاش علاقة بالموضوع".

وتابع أنه يحاول أن تكون المدينة متكاملة وليست سياحية فقط، حيث شهدت بناء الكثير من الجامعات والمدارس والمعاهد والمصانع، حتى لا تكون مرتبطة بالسياحة فقط.