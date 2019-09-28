عماد الدين حسين: هدف الإخوان إنهم يتظاهروا دقيقتين وتنشرها قنواتهم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الصراعات والحروب والمواجهات الحديثة كانت تستدعي رد الشعب المصري على مظاهرات المعارضة للرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري والدولة المصرية.

وأضاف خلال استضافته في التغطية الخاصة التي قدمها الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية "ON E"، أنه وحتى الأمس كان هناك حديثا حول متظاهرين معارضين يسعون للانتشار بأكثر من مكان مع عدم وجود مظاهرات في المقابل لتأييد الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي: "وصلنا لمرحلة صورة بصورة وفيديو بفيديو، والانطباع مثل الحقيقة وأحيانا أقوى منها"، موضحا أن مظاهرات جماعة الإخوان التي بدأت عقب فض اعتصام رابعة كانوا يلتقطون فيديو لمدة دقيقتين ويختفوا: "الهدف إنهم يتظاهروا دقيقة أو دقيقتين وتستخدمها قنواتهم".

وأكد أن قنوات الإخوان تعتمد على تصوير عدد من المتظاهرين بواسطة "كادر كلوز" حتى يوحي لمتابعيهم بوجود الآف المتظاهرين في الشوارع وهو الأمر غير الحقيقي.