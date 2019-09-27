دعا وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اليوم، إلى مضاعفة الجهود الأممية والإقليمية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في سوريا، بما يحفظ سيادة ووحدة هذا البلد ويضع حدًا لمعاناة شعبه ويحقق تطلعاته للعيش في أمن واستقرار.

ورحب الجهيناوي في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية، بما يمثل بادرة أمل على درب إنهاء هذا النزاع وإطلاق عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تحقق التسوية المنشودة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لسنة 2015.

وبالنسبة إلى جمهورية السودان، قال الجهيناوي بحسب بيان وزارة الخارجية التونسية إن بلاده تجدد ترحيبها بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وتؤكد على أهميته باعتباره خطوة إيجابية من شأنها أن تساهم في الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته الترابية، والاستجابة لتطلعات شعبه إلى الديمقراطية والتنمية والسلام، موضحا أن تونس تدعو في هذا الإطار إلى رفع العقوبات المفروضة على جمهورية السودان باعتبار أن هذه الخطوة ستدعم جهود هذا البلد الشقيق لإنجاح انتقاله الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، جدد الوزير التونسي، موقف تونس الداعي لوقف فوري للاقتتال وللعمليات العسكرية والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة بذل قصارى الجهد في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، وبالتنسيق الكامل مع الجزائر ومصر والمجموعة الدولية، لمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة من خلال الاحتكام إلى الحوار والتوافق وتغليب المصلحة العليا لبلادهم، بما يمكن من تحقيق التسوية السياسية الشاملة.