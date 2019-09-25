أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلّم، اليوم، أنّ عمل اللجنة الدستورية المكلّفة بإعداد دستور جديد للبلاد لا يعني وقف العمليات العسكرية، وقال في مقابلة مع قناة السورية التلفزيونية، إنّ "الحرب ما تزال قائمة في سوريا، وسنستمر حتى تحرير كل أراضينا، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور".

وأضاف المعلم، "لا نقبل أفكاراً خارجية ولا نقبل جدولاً زمنياً لعمل اللجنة ولن نسمح بالتدخّل في صياغة دستورنا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن، أمس الاثنين، تشكيل لجنة دستورية تضمّ ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا بهدف مراجعة الدستور والتوصّل لحلّ سياسي ينهي النزاع العسكري المستمرّ منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ولفت المعلّم إلى أنّ اللجنة ستبدأ أعمالها في نهاية الشهر المقبل في جنيف، وقال "من المقرر أن تبدأ أعمالها كما قيل لي بالأمس (الإثنين) في 30 أكتوبر المقبل في جنيف، وطبعاً هذا موعد مبدئي".

وأضاف وزير الخارجية السوري، أنّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون سيعود إلى دمشق بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "لكي نتفق على كل التفاصيل"

وحذّر المعلم من أنّ بقاء قوات أمريكية أو تركية في سوريا من شأنه أن "يعرقل عمل اللجنة، وهذا يدلّ على أنّهم لا يريدون أن تتقدّم اللجنة باتجاه الحلّ السياسي".