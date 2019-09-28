عمرو أديب يلمح إلى وجود علاقة بين "جمعة الخلاص" وأحداث الأمس في سيناء

نعى الإعلامي عمرو أديب، شهداء الجيش المصري الذين رووا بدمائهم الذكية أرض سيناء، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر".

وحلل أديب الموقف، حيث ربط أحداث اليوم، بالتظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية، مستبعدًا أن يكون تزامنهما صدفة: "شهداؤنا دمهم مش هيروح هدر، لكن هل اللي حصل النهاردة بالتزامن مع جمعة الخلاص صدفة؟، ده انتو إرهابيين ولاد إرهابيين واللي بيشغلكم واحد".

وأكد أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تستهدف رئيس الجمهورية فقط، لكنها تستهدف الجيش المصري، بسبب قدرته الكبيرة على توحيد الدولة، في الوقت الذي تريد فيه نشر الفوضى للسيطرة على البلاد.

وشدد على ضرورة تقديم بعض "الحلول الإضافية"، للنهوض بالأحوال المعيشية للمواطنين: "الحلول دي مش عيب، ماكرون قلل الضرائب الإضافية النهاردة، بعد ما قللها في المظاهرات اللي فاتت عشان يشجع حركة الشراء في السوق، الحكومة تعمل على رفاهية الناس وهنشوف حاجات كتير من هذا النوع".